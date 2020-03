A betörőket nem tántorítja el egy kamerarendszer, sem a biztonsági záras ajtó. Mindig résen kell lenni, és olyan helyre rejteni az értékeinket, amire a betörő álmaiban sem gondolna.

Most eláruljunk, mik azok a helyek, amelyeket elsőként kutatnak át a ravaszabb betörők.

1. Matrac alatt. Az emberek többsége a hálószobában tartja a legértékesebb dolgait. Az idősebbek most is gyakran rejtik a pénzüket a matracba, vagy a matrac alá.



2. Fehérneműs fiók. A nők kedvenc rejtekhelye, ahol az ékszereket tartják.



3. Ruhásszekrény. A betörők azonnal átkutatják a zakók zsebeit, ahol gyakran pénztárca lapul.



4. Hűtőszekrény. Meglepő, de ide is sokan rejtik értékeiket.



5. A bőröndödben. Van, aki széfnek, tárolónak használja, ezért ez is elsőszámű célpont a betörőknek.

Tehát ezekre a helyekre semmiképp se rejtsd értékeidet!