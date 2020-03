Nostradamus sokat vitatott, de annál félelmetesebb jóslatai és előrejelzései évszázadok óta izgalomban tartják a világot. Bár van, aki szerint az egész badarság, mutatunk két jóslatot, ami a koronavírus-járvány miatt akár valóra is válhat...

Nosztradamus jóslatai közül jó néhány beigazlolódott az elmúlt évtizedekben. 2020-ra is vannak jóslatai, amik a koronavírus-járvány miatt, akár be is következhetnek majd.

1. "Nagy pénzügyi válság jön! Nostradamus 2020-ra vonatkozó előrejelzéseivel összhangban neves pénzügyi szakértők is úgy vélik, hogy a gazdasági káosz már az ajtónk előtt toporog."

A koronavírus-járványnak köszönhetően világszerte gazdasági válságot jósolnak...

2. "2020-ban Anglia új királyt fog kapni. A királynő halála az elmúlt 70 év egyik legnagyobb gyászeseménye lesz Nagy-Britanniában. A királynő halálakor az ország legalább 12 napig gyászolni fog és leáll minden tevékenység – a szakértők becslése szerint az ország gazdasága több milliárd fontot veszít majd. Károly herceg veszi át Nagy-Britannia trónját."

Vagy mégsem? Hiszen néhány órával ezelőtt derült ki, hogy Károly herceg koronavírus tesztje pozitív lett...