A magyar modell és műsorvezető, Facebook-oldalán számolt be arról, hogy barátnőjének az édesanyja a koronavírus-járvány miatt vesztette életét. Legújabb posztjában pedig a koronavírus nem szokványos tüneteiről mesél.

Jaksity Kata egy korábbi bejegyzésében arról mesélt, hogy meghalt egy barátnőjének az édesanyja a koronavírus szövődményei következtében.

Tudom, hogy sokan addig nem igazán érzik át, hogy valami mennyire komoly, amíg nem válik kézzelfoghatóvá. Látták, hogy mi történt Kínában, de nagyon messze van, ide nem ér el, gondolták. Látják az olaszországi helyzetet, hallják a döbbenetes számokat, de még mindig messze van szerintük – kezdte Kata a beszámolóját.

Akkor megpróbálom kézzelfoghatóvá tenni azzal, hogy engem többen is ismernek és hátha úgy érzik, hogy aki az én köreimben megbetegszik, az már számukra is megfoghatóbb és még komolyabban veszik azokat a szabályokat, amelyeket nem véletlenül hoztak szakemberek és nem azért, hogy kiskapukat keressenek még mindig emberek – folytatta a műsorvezető, majd hozzátette, hogy több barátnője és ismerőse is megfertőződött a vírussal.

„...Azonban az egyiküknek az édesanyja nem tudta leküzdeni a betegséget, amit a vírus okozott. Nem tudom elmondani, mennyire megrendített a dolog."





Kata a legújabb posztjában újra felhívja a figyelmünket arra, hogy vegyük komolyan az előírásokat. Egy barátnője mesélt neki arról, hogy milyen nem szokványos tünetei lehetnek a koronavírusnak.

"Állandó tünetek március 13. óta a mai napig (Március 25)



- Hőemelkedés (37.-37.2 között folyamatosan, egyszer volt 37.6) - annyi háttér információ, hogy gyermek koromban tüdő asztmás voltam, gyakori 40 fokos lázzal, viszont mióta kinőttem nagyon ritkán vagyok lázas

- Gyakran olyan mintha belső lázam lenne, úgy érzem tüzel a fejem, de nincs lázam

- A legjellemzőbb, nagyon fura megfogalmazni, hogy olyan betegség érzetem van amit még soha nem éreztem

- Az első héten folyamatos szédülés, hányinger, rossz közérzet, gyengeség

- Kiemelném a furcsa ízt a szájban és szagot az orrban, amitől nem érzek más ízt és szagot rendesen. Bár ilyet még soha nem éreztem, de ha nagyon hasonlítani kell valamihez, akkor fémes ízt mondanék

- Étvágytalanság, eszem, mert tudom, hogy kell, de soha nem vagyok éhes és kicsiket eszem és nem kívánok igazán semmit

- Többször hasmenés

- Kicsit szürke arc, karikás szemek

- Az orrom inkább bedugulva van, mintsem folyik (nehezen fújható). Nagyon sűrű, ragacsos orrváladék, extrémen száraz orr nyálkahártya

- A torkomban pedig inkább egy fura érzés van, nem kimondottan fáj, száraz garat

- Olykor füldugulás, fülcsengés

- Olykor homályos látás, szem égés, száraz szem

- Néha erős szív dobogás

- Nehéz légzés (ez nem vészes, de van)

- Köhögés, de ez sem erős

- mellkasi fájdalom és hátfájás, ez sem állandó és nem erős

- volt hogy úgy éreztem a bőröm ég

- az első naptól nem kívánok kávét és alkoholt, 1 pohárnál több teától hányingerem van."