Az indiai pár belátta, hogy ezek a szavak pánikot válthatnak ki az emberekből, ők mégis úgy vélik, inkább a nehézségek feletti dicsőségre utalnak – írja a Hindustan Times.

„A kórházba szállításom nem várt nehézségekbe ütközött, és mindketten szerettük volna emlékezetessé tenni ezt a napot" - mesélte az újdonsült anyuka.

Indiában kifejezetten szigorúak a korlátozások, autók sem közlekedhetnek az utakon, így rettenetesen nehéz volt, mire sikerült egy mentőautót szerezniük, ezt tetőzte még, hogy a kórházba menet, a rendőrség többször is megállította őket, de a nő állapotára való tekintettel mindig tovább engedték őket. Az út így háromnegyed óráig tartott.

„A vírus életveszélyes, de arra is rávette az embereket, hogy a higiéniára koncentráljanak, és más jó szokásokat is felvettek. És aztán a kórház személyzete is elkezdte a kicsiket Coronának és Covidnak hívni, végül úgy döntöttünk, hogy akkor ez lesz a nevük".