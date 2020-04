A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet Szinetár Dórát sem kímélte. A színésznő hetekkel ezelőtt ideiglenesen ugyan, de munkanélkülivé vált, és otthoni karanténba vonult.

Szinetár előszeretettel posztol a karantén ideje alatt is mindennapjairól, láthattuk már tornázás és tanulás közben is, most azonban egészen rendhagyó videót tett közzé.

A színésznő először egy elfolyt sminkes fotóval jelentkezett Instagram-oldalán, amihez titokzatosan csak ennyit írt:

"Ma 7-kor egy kis meglepetés-videó!"

Aztán este megérkezett a várva várt felvétel. Dóri a zuhanyzóból jelentkezett be és rögtön megmagyarázta, miért készül a rövid kis videó. Bár a színésznő végig torzított hangon beszél, sőt dalra is fakad, és egy ponton elkezdi magára engedni a vizet, van valami szomorúság a különleges előadásban.

"Lina Lamont vagyok. Ma lenne az utolsó előadása a Budapesti Operettszínházban az Ének az esőben című musicalnek..."

A kommentelőkből is vegyes érzelmeket váltott ki Dóri performansza.

Először nagyon nevettem, de most meg mindjárt sírok...