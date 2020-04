A művész úr a Blikknek beszélt rendhagyó születésnapjáról, és elárulta, hogy éli meg a karanténban töltött napokat.

Törvénytisztelő vagyok, elfogadom, hogy a pandémia miatt idén ünnepelni is csak zárkózottan tudok, de most, hogy nincsen, a színház bitangul hiányzik nekem. Ez hiányzik a legjobban. A közönség, a kollégák és az a légkör, hogy semmi nem igaz, mégis mindent elhisznek nekünk. Hogy a nézők is velünk játszanak. Nem tudtam, hogy ennyire szeretem – kezdte Bodrogi Gyula.

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész a veszélyhelyzet kihirdetése előtt a Nemzeti Színházban, a József Attila Színházban és a Budapesti Operettszínházban is játszott és két rendezése volt a Turay Ida Színház műsorán.

"A koromnak megfelelően érzem jól magam, talán annál kicsit jobban. Szeretem az életet, és úgy ötven évvel jól el is tudok számolni. A többit a jó isten ajándékának tekintem, és nem is változtam, csak a világhoz viszonyítva, bár a megszólítások alakulásán azért észrevettem, sok esztendő röppent el felettem. Nem is olyan régen még Gyuszika voltam, aztán Gyula lettem, majd művész úr és Gyula papa. Aztán jött a „milyen jól nézel ki!", de már azt is hallottam, hogy „te még mindig játszol?" – folytatta a művész úr, aki idén élettársával, és egy kupica birspálinkával ünnepli szülinapját.