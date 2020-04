Az iskolák, üzletek, nyilvános helyek szakaszos megnyitását és az emberek fizikai távolságtartásának számos lehetőségét is vizsgálták, amelyekkel a korlátozó intézkedések feloldásakor elkerülhető a koronavírus-fertőzés újbóli kirobbanása.



A kutatók a gyógyászati kezeléseken kívül öt területet vizsgáltak: a fizikai izolációt, a szennyezett tárgyak kezelését, a takarítást és higiéniát, a betegség terjedésének korlátozását a térségek között, valamint a házi kedvencek általi vírusterjesztés csökkentésének lehetőségeit.





"Egyre nagyobb a nyomás a gazdaság újranyitása és az emberek munkába állítása, az elszigeteltségből való kilépés érdekében. De ha a járvány előttihez hasonló módon kezdünk el működni, a vírus egy második hulláma terjedhet el. Miden tevékenységet egyenként kell fontolóra venni, óvatosan kell újra bevezetni, attól függően, milyen kockázatot jelent a vírus terjedése szempontjából" - idézte a egyetem közleménye Wlliam Sutherland professzort, a tanulmány vezető szerzőjét.

A kutatók hangsúlyozták, hogy ezek nem javaslatok, hanem az egyes területeken számba vett leghelyénvalóbb lehetőségek a korlátozó intézkedések szakaszos feloldása esetén.



A fizikai távolságtartás, személyes higiénia fokozása, a fertőzés lehetőségének csökkentése a jövőben is központi elemei maradnak a vírus terjedésének feltartóztatása érdekében a kutatók szerint.

Az általuk javasolt módok többségét a járvány feltartóztatására célzó stratégiákban az országok széles körűen alkalmazták, ezek egy részének fenntartása - önkéntes karantén fertőzésgyanú esetén, az idősek otthon maradása, a fizikai kontaktusok kerülése, maszk viselése digitális oktatás, az otthoni munkavégzés - is szerepel a tanulmányban.



A munkahelyek újraindítása esetén a kutatók felvetik a home office minél további fenntartását, azt, hogy ne nyissák meg a nem létfontosságú vállalkozásokat. A munkaidő lépcsőzetes kezdését javasolják és azt, hogy büntessék meg azokat a vállalkozásokat, amelyek munkába járásra kötelezik, bátorítják a nem szükséges dolgozóikat.



Az iskolák megnyitásakor a tanulókat kis csoportokban kell osztani. A nyilvános helyek megnyitásakor például a kávézók először csak a nyitott, szabadtéri területeiken fogadjanak vendégeket, megfelelő távolságot tartva, minden vendég után takarítva az asztalokat. A boltoknál például mobilapp segítségével lehessen sorban állni, mindenki a gépkocsijában ülne, amíg rá kerül a sor, hogy bemehessen az üzletbe. De növelni kellene a házhozszállítás lehetőségét is. A parkokba a különböző korosztályokat különböző idősávokban lehetne beengedni. A kutatók által javasolt lehetőségek listája elérhető a https://covid-19.biorisc.com oldalon - Írja az MTI.