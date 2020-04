Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok, most nem a medencéből jelentkezett be, hanem az íróasztal mögül, ugyanis online oktat hallgatókat.

"Manapság így néz ki egy előadásom. Én így is élveztem, remélem a vezetőképző hallgatói is." – fűzte hozzá Katinka a képhez.



Az oktatás is tökéletesen áll az úszónőnek.