A koronavírus- járvány első időszakában Bea teljesen padlót fogott lelkileg. Olvasta a híreket és rettegett attól, hogy mi vár ránk a jövőben.



„Bevallom, halálosan megijedtem és napokon át csak néztem magam elé, amikor elkezdtek jönni a rossz hírek. Volt, hogy sírtam a bizonytalanságtól. Győző sem könnyítette meg a dolgom, mert amikor látta, hogy kiürülnek az áruházak polcai, ő is megijedt és folyton ezt hajtogatta: Mind meghalunk...!"

-kezdte Bea asszony a Ripost-nak.



„Az a trükköm, hogy már egyáltalán nem követem a híreket, mert ha figyelem, kihullik a hajam. Szerencsére mostanra megnyugodtunk és Győzővel sem vitázunk semmin. Mostanra ott tartok, hogy rendesen boldoggá tesz, ha a szél feldönti a virágaimat, mert legalább van mit csinálnom. Az a szerencsém, hogy a főzést most is kikapcsol és tudom gyártani a videókat az oldalamra" -fejezte be mondandóját Gáspár Bea.