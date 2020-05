A kislány édesapja Barsi József az 1956-os forradalom után disszidált Amerikába. Először 1964-ben New Yorkba, majd Los Angelesbe költözött, itt találkozott későbbi feleségével Maria Virovacz-cel, aki szintén magyar származású bevándorló volt. Judith már négy éves korától színészkedett, miután egy korcsolyapályán felfedezte egy ügynök. Több mint 70 reklámfilmben szerepelt, és televíziós pályafutása mellett több filmben is megmutathatta tehetségét.

Édesapja azonban alkoholproblémákkal küzdött: többször is letartóztatták ittas vezetésért, sőt felesége is feljelentette egyszer testi sértésért. József ezek után halálosan megfenyegette Mariát és Judithot is.

A kislány többször panaszkodott, hogy apja sűrűn bántalmazta, ezért egy gyermekpszichológushoz vitték, ahol kiderült súlyos testi iletve lelki megrázkodtatáson ment keresztül. Az édesanya ezt megelégelve beadta a válópert és elköltözött férjétől.

1988. július 25-én azonban bekövetkezett a tragédia. Az agresszív férfi megkereste őket, s miközben a kislány aludt, József fejbe lőtte, majd hasonlóképpen végzett Mariával is. Ezt követően József benzint öntött a holttestekre, és elégette azokat, majd egy 32-es kaliberű pisztollyal magával is végzett.



Ebbe a házba szinte azonnal egy másik család költözött, akik már a kezdetekkor ijesztő jelenségekre lettek figyelmesek: sokszor megmagyarázhatatlan hideget éreztek, máskor pedig a garázsajtó és az ablakok nyíltak ki maguktól. A lakásban élő család a Murder House Flip című műsor keretében kért fel lakberendezőket, építészeket és médiumokat, hogy segítsenek átrendezni és megszabadulni a kislány ott keringő szellemétől. - írja a Bors.