Minden kutya máshogy viseli, ha egyedül hagyják. Vannak olyan fajták, amik kifejezetten jól elvannak egyedül is, és vannak, amelyek óriási vircsaftot csapnak, kaparják az ajtót, széttépik a cipőket, vagy bármit, ami az útjukba kerül, hogy megbosszulják a gazdi „gonoszságát". Már kölyökkortól fontos az egyedüllétre szoktatás, hogy a kutyának természetes legyen, ha pár órára csak az övé a ház.

A koronavírussal bekövetkezett váratlan helyzetet sokszor mi, emberek is nehezen éljük meg, hiszen otthonról dolgozunk, a gyerekek is otthon vannak, és feje tetejére állt az eddig jól megszokott életünk.

Ezzel ellentétben a kutyáknak a karanténnal valóra vált a legszebb álmuk, hiszen a gazdi egész nap otthon van.

Érdemes azonban ezekben a hetekben is tudatosan viselkedni, hiszen gondoljunk csak bele, mit él át most a kutyánk. Reggeltől estig együtt vagyunk vele, játszunk, alszunk, eszünk, nagyokat sétálunk, és nincs különbség a napok között. Egyszer azonban minden visszaáll a régi kerékvágásba, és a kutyát újra otthon kell hagyni. Ő persze nem fogja érteni, hogy ha eddig az egész napot együtt töltöttük, most miért megyünk el reggel, és miért csak délután érünk haza, és sajnos nagy az esélye annak, hogy sokkal rosszabbul fogja viselni az egyedüllétet, mint eddig.

Nem szabad rosszul érezni magunkat, ha egyedül hagyjuk kutyánkat, hiszen szerencsére egyedül is kellemesen el tudják tölteni az időt.

A karantén ideje alatt is érdemes tehát időnként egyedül hagyni kedvencünket, hogy ha újra munkába állunk, ne érje váratlanul a magány. A több hetes együttlét után ne dobd rögtön a mélyvízbe, szoktasd fokozatosan az egyedüllétre. A legjobb, ha eleinte csak kis időre hagyod otthon, majd ezt növelve szép lassan megszokja, hogy akár 3-4 órát, vagy akár még többet távol vagy.

Ne tölts túl sok időt a búcsúzkodással, és ne csapj nagy felhajtást, ha elmész. Ugyanez igaz a hazatérésre is, nem kell túl gyengédnek lenned, ha visszajössz, így természetessé válik számára annak a gondolata, hogy bár elmész, idővel visszajössz. Mielőtt magára hagyod, biztosítsd neki a területet, ahol elvégezheti a piszkos dolgait, tegyél ki elegendő vizet, egy kis élelmet, és érdemes elöl hagyni a játékait is.

Ha munkába mész – ami a legtöbb esetben legalább 8 óra – érdemes indulás előtt lefoglalni, játszani vele, vagy akár elvinni sétálni, így sokkal nyugodtabb lesz, amíg távol vagy. Egy dolgot ne felejts el: a világ legmenőbb játéka sem tud téged helyettesíteni, neki ugyanis te vagy a legjobb társaság!