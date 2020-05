Bárdosi Sándor hetek óta egy tanyán tölti az önkéntes karantént, a gazdaság vezetője ugyanis az egészségügyben áll helyet. Bárdosi és Növényi pedig közösen dolgoznak azon, hogy addig se legyen gond a gazdaságban. Az egykori olimpikont a születésnap is ott érte.

Hetek óta családjától távol vészeli át a járvány sújtotta időszakot Bárdosi Sándor, aki Növényi Norberttel közösen jelenleg egy tanyán vállal helyettesítést. A gazdaság vezetője főállásban dolgozik az egészségügyben, így minden segítség jól jön a gazdaság vezetéséhez, amíg ő távol van. Bárdosi és Növényi hetek óta távol vannak a családjuktól.

„Jó dolog, hogy segíthetünk egy kicsit, hiszen a családfő szinte minden idejét a kórházban tölti most. Munka pedig van bőven, a nap végén általában nem kell minket altatni.