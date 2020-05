Az alternatív, otthoni megoldások azonban csak a fejünkben egyszerűek és mindenki számára kivitelezhetőek, amint elkezdjük a megvalósításukat, már egyáltalán nem tűnnek olyan banálisnak, a végeredmény pedig a legtöbb esetben a katasztrófával határos.



Csak gyorsan levágom a frufrumat...



Igen, frufrut vágni nem tűnik nagy ördöngösségnek. Egy fésű a fürdőből, egy olló a konyhából vagy a gyerek asztaláról, bevizezed, kifeszíted, levágod a szemöldök környékén és már kész is... a katasztrófa! Mert ebből csak az lehet! Meg szívinfarktus, amikor a gondosan megfeszített és már lenyírt tincsek visszaugranak a homlok felső egyharmadáig, te pedig úgy nézel ki, mint a 3 éves szomszéd kislány, akinek csak azért vágott a nagymamája minél rövidebb frufrut, hogy a haj ne lógjon a szemébe. Nála még nem követelmény a külcsín, cuki így is, úgy is, na de 13 év felett ez már egészen már megítélés alá esik... Ha a frufrud eredetileg még aszimmetrikus is, akkor végképp ne gondolj a házi nyírbálásra, mert csak és kizárólag rosszul sülhet el. A vágást bízd a fodrászra, addig pedig csatold el, tűzd fel vagy csinálj vele bármit, de ollóval ne közelíts felé!



Csak gyorsan befestem az ősz hajszálaimat...

Ez sem tűnik nehéznek. Némi dobozos hajfesték, kis kutyulás, netán rázás, keverés, kenegetés és kész... álmaidban! A valóságban azonban az otthoni hajfestés kicsit olyan, mint az orosz rulett: vagy sikerül, vagy nem... úgyhogy itt is borítékolható a katasztrófa az esetek legalább 50%-ban. Kezdjük ott, hogyan választasz színt? Ha először csinálod, akkor hasraütésszerűen ráböksz egy árnyalatra a drogériában? Csak azért, mert az van ráírva, hogy szikrázó nugát, meggyes barna vagy mogyoró? Mégis ezek milyenek? És főleg, a te saját hajszíneddel milyen végeredményt ad majd? Hajfesték, hajszínkrém vagy krémhajfesték kell? Elég csak rákenni vagy előtte szőkíteni is szükséges? Ha pedig eddig is festette a fodrászod, akkor főleg hogyan fogsz olyan eredményt kapni dobozos hajfestékkel, mint amilyet már megszoktál a professzionális termékektől? És akkor még nem beszéltünk a festés technikájáról, eszközigényéről, valamint arról, hogy látod-e a tarkódat... valószínűleg nem, így ott csak vakon maszatolás jöhet szóba vagy a párod, akinek nem biztos, hogy lesz kedve ehhez az egészhez. Úgyhogy inkább hagyd és amint lehetőséged adódik, bízd szakemberre ezt a kényes műveletet, addig pedig éljen a konty!



Csak gyorsan kiszőkítem a lenövésemet...

Ha az eddigiekkel kapcsolatban – rossz kivitelezés esetén - a katasztrófa szó hangzott el, akkor ennél a lehetőségnél a "gigamegakatasztrófa" lebegjen a szemed előtt. De tényleg! A szőkítés nem játék. Bármilyen lenövés elviselhetőbb, mint a csomókban hulló hajkorona vagy a foltokban – netán teljesen - kopasz fej látványa. Hacsak nem ez a célod, de azt egyszerűbben, egy borotvával is kivitelezheted. A szőkítésnek megvannak a maga aranyszabályai, amelyekkel valószínűleg nem vagy tisztában. Például nincs kőbevésett hatóidő, a különféle szőkítők különféle erősségűek, ahogy az összetevők keverési aránya is gyakorlatot igényel. A nem megfelelően kiválasztott szőkítő pedig nagymértékben roncsolhatja a hajat, sőt a haj elvesztéséhez is vezethet. Ezzel az eljárással egyszerűen nem éri meg otthon kísérletezni, mert míg a frufru visszanő, a nem megfelelőre színezett vagy foltos hajfestést pedig még rendbe tudja hozni a fodrász, addig egy elrontott szőkítést már egyáltalán nem biztos.



Mindenki higgye el, hogy a fodrász nem véletlenül tanult évekig, mire ollót ragadhatott vagy festékes tubust, a szakmának megvan a maga csínja-bínja, amelyeket ha nem ismerünk, többet ártunk magunknak, mint amennyit használunk.