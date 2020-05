A bezártság miatt sokan felszedtek pár kilót, Linda azonban lefogyott. Méghozzá nem is keveset.

Linda több mint két hónapja izoláltan él kiskutyájával, ezidő alatt megszabadult a fölös kilóktól, s azt is elárulta hogyan.

„Tavaly május óta összesen 15 kilót fogytam, ebből ötöt a karanténban eltöltött két hónapban adtam le. Senki ne gondolja, hogy koplalok, mert erről szó sincs, csupán hiányzik a társaság, akikkel a jó hangulat mellett az étvágyam is megjön" - árulta el Linda a Ripost-nak, majd azt is hozzátette, hogy a speciális diétájának köszönheti a fogyást.