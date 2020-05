Mészáros Árpád Zsolt is nagy örömhírt jelentett be: egy év után eljegyezte párját, az esküvőre azonban még vérni kell.

Egy éve ismerkedett meg Mészáros Árpád Zsolt szerelmével, Krisztával, és nagyon felpörögtek körülöttük az események. A színész már el is jegyezte párját, de összeházasodni még nem tudnak.

"Most akartunk volna összeházasodni, de a járvány miatt ezt későbbre kell halasztani. Hatalmába kerített az érzés, hogy nem várhatok tovább. Ekkor már hetek óta együtt éltünk és tervezgetni is kezdtük a közös jövőt. Tudtam, a smaragd a kedvenc drágaköve, és amikor kész lett az eljegyzési gyűrű, ahogy hazaértem, rögtön megkértem. Kriszta a díványon fekve olvasgatott a nappaliban. Elé térdeltem és megkérdeztem: „Akarsz a feleségem lenni?" Könnyezve mondott igent és a nyakamba borult" - mesélte a történetet a Blikknek MÁZS.

Szerelmét meglepetésként érte a lánykérés. Meglepődtem, de boldog voltam, hogy Árpi máris megkérte a kezem. Tudtam a választ, amikor kimondtam, de így is majdnem kiugrott a szívem. Remélem, minél hamarabb meg tudjuk tartani az esküvőt. Nem tudom, rajtam kívül hányan vállaltak volna be egy négygyerekes apukát? Ezt csak tiszta szeretettel lehet, és mi valóban úgy találtuk meg egymást, mint zsák a foltját" - mondta Kriszta, aki azt is elárulta, egy vidéki iskolai rendezvényen találkoztak.

"Tudom, sokaknak nem tetszik, hogy három kapcsolatból született négy gyerekem, és most újra megpróbálom, de soha nem fogom szégyellni, hogy mindig a szívemre hallgattam" - mondta a színész.