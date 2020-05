Még a legsikeresebb hírességekre is igaz az a régi mondás, mely szerint mindenki azzal foglalkozzon, amiben a legjobb. Vagyis, aki bravúros színész, de szörnyű énekes, az inkább ne fájdítsa mások fülét - és rontsa a saját hírnevét -, de persze ez fordítva is igaz.

Nyilván, vannak olyan kivételes tehetségek, mint Gwyneth Paltrow vagy Jessica Biel, akik mindkét területen jó eredményeket értek el, de sokkal érdekesebbek azok, akiknek semmiképp sem ajánlott ötvözni e két művészetet.

1. Mariah Carey többször is nekifutott

A gyönyörű popdíva torkában valami egészen különleges csoda van, ezt olyan slágerekkel bizonyította, mint a Without You, a We Belong Together vagy az All I Want For Christmas Is You. Utóbbinak köszönheti például azt is, hogy négy különböző évtizedben is a Billboard lista élére került, ám a Billboard szerint ez Carrey 19. csúcsra jutott száma, nála már csak Beatlesnek sikerült többször. Ilyen eredmények mellett nem kellett volna más vizekre evezni, ám az énekesnő megmérettette magát és elvállalta a Glitter című 2001-es filmben való szereplést. Nos, itt már azért sejteni lehetett, hogy az énekesnőből sosem lesz Meryl Streep, de azért még a 2002-es WiseGirls-ben is szerepelt. Ezt követően pedig a 2008-as Tennessee-ben tűnt fel, ám ezután már nem vállalt több filmes szereplést, valószínűleg hozzá is eljutottak azok a bizonyos negatív kritikák. Állítólag Mariah filmes teljesítménye még a legelvakultabb fanok rajongását is próbára tette.

2. Jon Bon Jovi nem rossz színész, de nem is kiemelkedő

Senkinek nem kell bemutatni, hiszen ő az egyik legsikeresebb rockzenekar alapítója és énekese, aki együttesével meghódította a világot. A Bon Jovi olyan ikonikus dalokat hagyott maga mögött, mint az It's My Life vagy a Livin' on a Prayer, de ő is azon hírességek közé tartozik, aki nem érte be ennyivel.

Több filmben is feltűnt, például 1996-ban a The Leading Man-ben, 2000-ben az U-571 című filmben, illetve az ugyanebben az évben megjelent Pay It Forward-ben. Őt nem húzták le annyira, mint Mariah Carrey-t, de egyik filmje sem hozta lázba különösebben a közönséget. Udvariasabb cikkekben világhírű zenészként és ismert színészként aposztrofálják, de valószínűleg oka van annak, hogy ő sem vállalt több filmes szerepet.

3. Lindsay Lohan, aki vegyes kritikákat kapott

Lindsay Lohan ígéretes fiatal csillagként érkezett a filmiparba és valóságos tiniszenzációvá vált. A The Parent Trap, a Mean Girls vagy a Just My Luck című filmmel maradandó nyomot hagyott a nézők emlékezetében, ezért úgy gondolta, ezt a varázslatot megpróbálja az énekléssel is létrehozni.

2004-ben piacra dobta első albumát, amely noha nem túl fantáziadús címet kapott (Speak), még lehetett volna nagyon jó, ám sajnos nem így alakult. Kifejezetten rossz énekesnek ugyan nem titulálták, de igen vegyes kritikákat kapott, amelyek végül elvették a kedvét a zenéléstől.

+1. Paris Hilton, aki énekelni és színészkedni sem tud

Üzletasszonyként és televíziós személyiségként már próbára tette magát, ezért úgy gondolta, jöhet a színészet, az énekesi pálya és a modellkedés. Nos, sajnos egyik területen sem sikerült kiemelkedőt produkálnia - bár szerencséjére az ő nevét ezek nélkül is mindenki ismeri.

Első és egyetlen lemezét magáról nevezte el, és noha elég sok negatív kritikát kapott, a Stars Are Blind című slágere elérte a 18. helyet a Billboard listán. Filmek tekintetében azonban még ennyit sem ért el. A legtöbb embernek A Hottie and Nottie ugyanúgy nem mond semmit, mint a Bottoms Up - pedig mindkettőben szerepelt, és még más produkciókban is.