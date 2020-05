A hírességek körében már szokás, hogy azon versengenek, ki tudja a legkülönlegesebb névvel megáldania a csemetéjét. A napokban Elon Musk újszülött gyermekének nevétől volt hangos a sajtó, ugyanis az üzletember a szokásosnál is furcsább nevet választott. Habár a kicsi szerencséjére a törvények nem engedik, hogy ezzel a névvel anyakönyveztessék, azért bekerült a listába, mint az egyik legszokatlanabb ötlet.

X Æ A-12

A 48 éves Elon Musk és barátnője, Grimes az első közös gyermeküknek igazán furcsa nevet szerettek volna adni. Az üzletember és párja valószínűleg a saját különlegességüket akarták hangsúlyozni a gyermekük nevével. Bejelentették, hogy X Æ A-12-nek fogják hívni a kicsit. A gyerek szerencséje, hogy a kaliforniai törvények alapján nem szerepelhetnek jelek és számok a névben, így a szülők kénytelenek lesznek valamilyen sokkal hétköznapibbat adni. Egyelőre az még nem derült ki, hogy mit választanak az eredetileg tervezett helyett.



Pilot Inspektor

Jason Lee és Beth Riesgraf közös gyermeke 2003-ban született, a kisfiú pedig a Pilot Inspektor, vagyis a Pilóta Felügyelő nevet kapta. A színészek sok magyarázatot nem fűztek a kiválasztott névhez csak annyit, hogy az anyuka egyik kedvenc dala adta az ihletet. A kisfiú így már 16 éve kénytelen együtt élni ezzel a névvel csak azért, mert édesanyja szerette a Granddaddy nevű banda egyik dalát.



Seven, Puma és Mars

Erykah Badu énekesnő minden gyermekének különleges nevet adott, habár a fent említett szülők nyomába sem ér a kreativitása. Hozzájuk képest a Seven, a Puma és a Mars már-már hétköznapinak számít, de azért mégsem. 1997-ben ugyanis, amikor megszületett a fia, akinek a Seven nevet adta, ez még nagyon formabontónak számított, Puma nevű lánya 2007-ben érkezett, és még akkor is nagyon szokatlan volt ez az elnevezés, majd 2009-ben világra jött második lánya, Mars.



Speck Wildhorse

John Mellencamp zenész és Elaine Irwin közös gyermekének neve nagyon sok kérdést vetett fel, amelyek azóta is megválaszolatlanok maradtak. Mivel a zenész többi gyermeke viszonylag hétköznapi nevet visel, nem tudni, mi vitte rá a szülőket arra, hogy az 1995-ben született fiút Speck Wildhorse-nak nevezzék el, ami valami olyasmit jelent körülbelül, hogy Foltos Vadló.