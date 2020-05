Sokáig kérdéses volt, hogy a koronavírus-járvány következtében kialakult helyzet miatt lehet-e nyári táborokat tartani az idén. Azóta kiderült, igen, aminek nem csupán a szülők és a gyerekek, de a táborszervező cégek is nagyon örülnek.

A családok éppúgy, mint a táborszervező cégek több hónapnyi otthon töltött idő után nagyon fontosnak tartják a szülők tehermentesítését úgy, hogy közben biztonságban tudhatják a táborokban gyermekeiket, akik újra élményekhez juthatnak és barátságokat köthetnek. Három nagy táboroztató cég is kifejezte örömét, és elmondták, kiemelten fontosnak tartják a gyerekek és a tanárok maximális védelmét.

A cégek még várják a táborokkal kapcsolatos részletes szabályozást, de addig is külön ajánlásokat fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban.

Úgy vélik, a megfelelő intézkedések mellett ottalvós táborok megtartására is lehet esély idén nyáron, amennyiben ezt a járványügyi helyzet is megengedi. Megjegyezték, hogy az ottalvós táborok esetében az azok megtartásához szükséges előkészítő folyamatok még több időt vesznek igénybe, valamint a szülőknek is elengedhetetlen a tervezhetőség, ezért a gyerekek, szüleik és a táboroztatók érdekében várják a mielőbbi döntést az ügyben.