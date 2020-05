"Természetes, hogy mindenki fél a koronavírustól, és mivel rólam az egész ország tudta, hogy beteg voltam, így észrevettem, hogy néhányan még most is tartanak tőlem... Amikor például egészségügyi intézménybe megyek, természetes, hogy viszem magammal a papírt, hiszen ott eleve úgy fogadnak betegeket, hogy tudják igazolni, nem koronavírusosak. De a biztonság kedvéért mindig nálam vannak, ha esetleg bárhol felmerül, hogy valóban meggyógyultam-e, akkor tudom igazolni. Mindenesetre azt vettem észre, hogy az emberek tartanak a koronavírustól, ami nagyon helyes. Továbbra is óvatosnak kell lenni – kezdte Sylvia a Ripostnak.

"Egy hónapig csak feküdtem, az ezt követő egy hónapom a lábadozásról szólt. Most még minden szokatlan. Először, amikor beültem az autóba, azt se tudtam, mi hol van. Újra meg kellett tanulnom vezetni. A forgalomban való közlekedésben is sokkal óvatosabbnak kell lennem, mert nem érzem úgy a ritmusát, mint amikor naponta közlekedtem."

-nyilatkozta az időjós, aki egyelőre messze van még attól, hogy fizikailag is utolérje korábbi formáját.

„Az orvosok azt mondták, hogy legyek óvatos. De már elkezdtem tornázgatni, még nagyon messze vagyok attól a kondíciótól, amiben a betegséget megelőzően voltam. Az izomzatom sajnos eléggé leépült, és nagyon legyengültem. Szépen fokozatosan próbálom visszaszoktatni a testemet és a szervezetemet a hétköznapi élethez"

-zárta sorait a TV2 sztárja.