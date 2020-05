Görög Zita egy posztban hosszasan kifejtette milyen hálás lányának, és mennyire büszke Lottira, aki már a karantén kezdetén megértette a helyzet súlyosságát, és igazi kis felnőttként viselkedett ezekben a hetekben. Persze neki is voltak nehéz napjai, hiszen elmaradt például a táncfellépése, amire egy éve készült. De szorgalmasan tanult otthon is, besegített a házimunkába, gondozta a család kutyusát. Zita maga is sokat fejlődött ezekben az időkben, azt mondja ez teljesen más volt, mint egy nyári szünet, mert egy feszültséggel teli időszakban volt összezárva a család, de bebizonyították, így is remekül tudnak együttműködni.

„Minden reggel ott ül a Zoom előtt, minden feladatát időre elvégzi, lassan kinövi azokat a hibákat, melyeket én aggattam rá azzal a túlkompenzációval amikor egyedülálló anyává váltam. Formál az érzékenységével és jobb anyává tett az őszinteségével.Félelmetes mennyit bírnak a gyerekek, legyetek rájuk nagyon büszkék! Helytálltak egy olyan helyzetben, mely mindannyiunk számára új volt és azonnali alkalmazkodást kívánt."