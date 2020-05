Az énekes már korábbra tervezte a fogszabályozó felkerülését, ám a vírus közbeszólt. Most viszont sor kerülhetett rá. Gájer Bálint büszkén vállalja, hogy a „szépségért meg kell szenvedni".

Az énekes alsó fogsorán már október óta fent a fix fogszabályozó, de felülre, csak most tudták feltenni. Így már ha akarná, sem tudná tovább titkolni, de úgy tűnik, az énekes büszkén viseli, hiszen tudja, hogy a végeredményért megéri egy kicsit szenvedni.

Bálint egyébként már gyerekkorában is majdnem kapott fogszabályozót, ám végül az elmaradt. Így most kellett bepótolnia.