Kulcsár Edina immáron kétgyermekes anyukaként éli mindennapjait. Ám míg kisfia, Medox első heteiben mindent új kihívásként éltek meg férjével, Csutival, most könnyebb dolguk van, mert már fel tudják használni az akkori tapasztalataikat. De vajon hogyan reagált a 20 hónapos gyermek a kistesó érkezésére?

„Medox jóval érettebb a koránál, így viselkedik kistestvérével is" – avat be a bensőséges családi pillanatokba Kulcsár Edina. „Amikor hazahoztuk Ninát, szinte zavarban volt, hiszen régóta készült az érkezésére, naponta többször meséltem neki előtte, hogy hamarosan négyen leszünk. Reggelente első dolga, hogy bejön a szobába, felmászik az ágyra, és ad Ninának is és nekem is egy puszit. Csak utána indulhat el a kis napja a megszokott keretek között.

Bár a szülők figyelnek arra, hogy a nagyobb testvér napjai ugyanúgy teljenek, mint eddig, nekik új ritmust kellett kialakítaniuk. „Még csak 20 hónapos Medox, de Csutival néha úgy érezzük, mintha minden dolgot, amit az ő első heteiben megtanultunk, szinte elfelejtettünk volna. Sok minden, régebben mindennaposnak számító dolgot újra fel kell elevenítenünk Ninánál is. Most alakul ki az új rutin: ami nagy különbség, hogy míg a párhetes Medoxszal mindketten sokat tudtunk foglalkozni, addig most Nina ellátása elsődlegesen az én feladatom, és Csuti van többet a kisfiunkkal" – meséli Edina.

A házaspárnak ritkán akad olyan pillanata, amikor a két kicsi egyszerre elalszik, olyankor kicsit „kettesben" tudnak lenni, beszélgetni. „Medike heti egy éjszakát a nagyszüleinél tölt, ezeken a napokon végzem el a házimunkákat, kihasználom, hogy picit csendesebb ilyenkor a lakás. Nagyon várom, hogy beköltözhessünk a családi házunkba, mindannyiunk számára kényelmesebb lesz az élet."

A csinos kétgyermekes anyukának nem csak férje és a nagyszülők adnak biztonságot, hanem az a tudat is, hogy kisfiához hasonlóan Ninánál is levetették a köldökzsinór véréből kinyerhető őssejteket. „Féltem, hogy ki fogunk csúszni az időből. A szülés előtt egy héttel összekészítettem a kórházi csomagomat, hogy minden egy helyen legyen, ha indulni kell, és rájöttem, nem intéztem el a megrendelést, hiányzik az őssejtdoboz. Szerencsére a Czeizel Intézet munkatársai mindenben segítettek, és már másnap kezemben tarthattam az FH Biobank dobozát, amit csak magammal kellett vinnem a nagy napon. A karantén idején nagy segítség, hogy telefonon és online is el lehet intézni mindent a szolgáltatás kapcsán, most így a legbiztonságosabb" – fűzte hozzá Edina.