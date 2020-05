Egy-egy kreaítv ötlet hihetetlenül fel tudja dobni otthonodat. Ha a karantén alatt megundtad nézni lakásod egyszínű falait és vágysz valami különlegesre, akkor ezt az olvasmányt neked ajánljuk. Összegyűjtöttünk néhány elképesztően egyszerű, de annál látványosabb falfestési technikát, amivel könnyen, gyorsan és olcsón varázsolhatod trendivé és egyedivé otthonodat.

Rusztikus festés mosogató szivaccsal

Ez a falfestési technika bonyolultnak tűnik, de nem az. Válassz egy alapszínt és egy hozzá passzoló sötétebb, eltérő árnyalatot. Fesd be a kívánt felületet az alapszíneddel, majd miután megszáradt, egy enyhén nedves szivaccsal nyomkodd rá a sötétebb színt a falra. Nem kell figyelned a szimmetriára, minél szabálytalanabb, annál rusztikusabb lesz a végeredmény.

Mintás henger

Nagyanyáink idejében volt közkedvelt ez a falfestési technika, ami ma ismét nagyon népszerű. Ehhez a technikához szükséged lesz egy mintás hengerre. Ezeket különböző festő boltokban tudod beszerezni, de akár az interneten is hozzájuthatsz egy-egy vintage darabhoz. Válaszd ki a falszínt és a minta színét. Miután megszáradt az alapszín, mártsd bele a hengert a sötétebb színbe és óvatosan, lehetőleg egyenesen, fentről lefelé haladva húzd végig a falon a hengert. Ahogy a mintás tapéták ragasztásánál, ennél is figyelni kell arra, hogy az egymás melletti minták szabályosan kövessék egymást és ne legyenek hézagok a két hengernyom között.

Dekupázsolás falon

Nincs hozzá kézügyességed, de mintát szeretnél a falra? A dekupázs technikával nem csak tányérokat, poharakat, dobozokat festhetsz, de a falra is csodás mintákat varázsolhatsz. Válaszd ki azt a szalvétát, aminek mintáját a falon szeretnéd viszontlátni, vágd ki ollóval, illeszd a felületre, rajzold körbe, majd a körberajzolt részt kend be dekupázs ragasztóval. Ha ezzel megvagy, helyezd a kivágott szalvétát a bekent felületre, egy ecset segítségével finoman belülről kifelé haladva simogasd le, hogy ne legyen gyűrött, majd kenj rá még egy réteg ragasztót. Várd meg míg megszárad és már készen is vagy. Ez a módszer csodás megoldás lehet vintage stílusú szobák dekorálására.

Ombre

Nem csak a hajfestésnél tudunk színátmenetet elérni, hanem szobánk falát is színátmenetesre festhetjük. Ez a technika kicsit bonyolultabb és időigényesebb, de nem lehetetlen feladat.

Ennél a falfestési techinákánál szükséged lesz az általad kiválasztott szín minimum három árnyalatára, ecsetre és ceruzára.

Arra figyelj, hogy mindig a legvilágosabb árnyalattal kezdj és a legsötétebbel fejezd be. Ceruzával jelöld ki a pontokat, ahol szeretnéd, hogy összeérjenek a színek. Mindig fentről haladjunk lefelé. Ha három színnel dolgozunk, érdemes három részre elosztani a falfelületet, hogy az eredmény valóban egy egységes ombre hatás legyen. Az átmeneteket vizes szivaccsal tudod elérni. Finoman dolgozd össze a színeket.