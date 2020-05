Győrfi Pál egy napra otthon maradt felesége helyett a gyerekekkel, ám teljesen ledöbbent, hogy a nőknek milyen nehéz dolguk van most ebben a helyzetben. Hiszen a kicsikkel való tanulás és a házimunka mellett még dolgozniuk is kell otthonról.

A mentősök szóvivője tudja, hogy a mostani időszak senkinek sem könnyű, mégis akkor értette meg igazán, mit élnek át az édesanyák otthon a gyerekekkel, mikor egy napra neki kellett a csemetékről gondoskodnia, és mellette dolgozni.

„Hát, az nagyon kemény dió volt. Én eddig is nagyon tiszteltem Adriennt, de csak most döbbentem rá, hogy mekkora munka ez. Minden tiszteletem az övé. Szerintem az ilyen helyzetben helytálló anyák igazi hősök. Ezért a magam részéről megfogadtam, hogy ha vége lesz a korlátozásnak, azonnal elviszem a nejemet vacsorázni valahova„ - mesélte a Ripostnak.

Nem tagadja, azt gondolta sokkal lazább lesz ez a nap. Ám a három különböző korú gyerek, különböző odafigyelést igényel.

„Egyenként kellett mindhárom gyerekkel tanulni, hiszen bár jól működött az online oktatás, szükségük volt a segítségre. Lilla még csak nagycsoportos, ő eljátszik, de sok figyelmet igényel. És közben folyamatosan csörgött a telefonom, jöttek az e-mailek a munkahelyemről. Szerencsére Adrienn délután hazaért, így fellélegezhettem" - vallotta be a sztár.

Győrfi Pál, akiről egyébként már fagyit és tortát is elneveztek, arról is beszélt, a család külföldi nyaralást egyelőre nem szervez, de egy balatoni kiruccanás Szigligeten tervbe van véve idén.