Az Istenes családnak a május a legszebb hónap, hiszen ez különleges része az évnek. Ahogy Csobot Adél fogalmaz, „megállíthatatlanul" ünnepelnek, mivel sok szülinap esik erre a hónapra náluk.

Ám idén egy kis szomorúság is vegyül a boldogságukba, ugyanis csak otthon, négyesben töltik ezeket a napokat.

„A májusi hónap az egyik legcsodásabb számunkra. Ez a hónap a mi hónapunk, amikor is szülinap szülinapot követ, és mi megállíthatatlanul csak ünnepelünk. Így van ez most is, sok dolog viszont nagyon más lett: csak négyen énekeljük azt, hogy 'ez a nap más, mint a többi', és természetesen itthon!" – írta Adél az Instagram-oldalán.