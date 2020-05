Ahogy azt korábban megírtuk, Hódi Pamela és szerelme, Tóth Bence szakítottak. A focista egyből ki is költözött a közös albéretükből, jelenleg a barátainál húzza meg magát, amíg nem talál egy másik lakást.

.. a karantén miatti összezártság a felszínre hozta a nézetkülönbségeiket, a szakításuk fő oka pedig az volt, hogy Bence még nem állt készen egy házasságra – nyilatkozta Pamela a Hot! magazinnak. A celeb ex-vőlegénye eddig nem szólalt meg a szakítással kapcsolatban, most azonban kifejtette érzéseit egy Instagram-posztban.

"Hiszem, hogy Isten utat mutat nekünk és ha úgy gondolja, hogy ez egy lecke számunkra, akkor megtanuljuk és újra együtt leszünk erősebben, mint valaha. De addig is

végig kell járni az utunkat. Ehhez pedig nyugalomra van szükségünk" - írta a bejegyzésben.