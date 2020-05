A Spice Girls énekesnője mindig is komor arckifejezéséről volt híres, szinte soha nem mosolygott a fotóin. Victoria Beckham vállalta is, hogy ő bizony nem szívesen villantja ki a fogsorát, mert szerinte az nem áll jól neki. Bár nem rég bevallotta, e mögött önbizalomhiány húzódik, és a komoly arc egyfajta páncélt jelent számára, de ahogy telnek az évek, ez a blokk kezd benne feloldódni.

Fia fotója is ezt támasztja alá, Cruz ugyanis olyan képet tett közzé, melyen anyukája szája hatalmas mosolyra húzódik, megvillantva tökéletes, hófehér fogsorát.

Még David Beckham is viccet csinált belőle, ugyanis a kép alá odaírta kommentbe, hogy szerinte párja olyan mint Ross, a Jóbarátokból, amikor túlzásba vitte a fogfehérítést.

Fia sem hagyta szó nélkül, ő is megjegyezte, hogy úgy tűnik, anyukája mégiscsak tud mosolyogni.

Vajon Victoria mit lép a családi csipkelődésre?