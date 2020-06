Egy Hódi Pamelához és Tóth Bencéhez közel álló személy arról beszélt, hogy a pár szakításában Berki Krisztián is szerepet játszott.



„Bence sokat volt otthon az utóbbi időben, mert nem ment neki jól a foci. Le is fokozták. Ezt követően nem keresett úgy, ahogyan korábban, ez nyilván frusztrálta őt. Bántotta a férfiúi hiúságát. Aztán jött a koronavírus, a házi karantén, és sülve-főve együtt voltak, ami szintén nem tett túl jót a kapcsolatuknak. De, ami szerintem a legelkeserítőbb az egészben, hogy Pamela exének is köze van a történtekhez, Bence már képtelen volt tovább tolerálni Berkit és a folyamatos civakodást" – mesélte a Ripost-nak Pameláék barátja.