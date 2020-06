A sztár már hat hónapos terhes, de egészen mostanáig titkolta, hogy állapotos. Mint mondja, amikor a harmadik hónapba lépett - amikor is be szokták jelenteni, hogy érkezik a baba - éppen elkezdődött a karantén, és nem akarta abban a nem túl pozitív közhangulatban tudatni az örömhírt.

Most viszont boldogan újságolta közösségi oldalán, hogy hathónapos terhes, és azt is elárulta, hogy kisfiú érkezik a családba, akit Bogdánnak hívnak majd.

"Na szóval, belecsapok: bemutatom Nektek Bogdánt. Itt lakik bent már 6 hónapja, és szépen növekszik tovább. Tudom, nem ilyenkor illik 'bejelenteni' egy kicsike érkezését, de az első három hónap titoktartás után jött a karantén, amikor azt éreztem, a sok elveszett állás és milliók aggodalma közepette ez maradhat egyelőre a mi dolgunk, hogy bővülünk. De most már jobb a hangulat hála Istennek, sok minden a régi kerékvágásban mehet, én is szívesen hordanék szűk, dögös kismama rucikat, és nagyon boldogok vagyunk a kisfiúnk miatt, így azt gondoltam, ideje megosztanom Veletek" – írta posztjában az énekesnő.