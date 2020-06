Katalin hercegnéről és családjáról lejárató cikk jelent meg a Tatler magazinban, ami miatt a Kensington-palota jogi lépéseket tett és egy közleményben is leszögezték, hogy a cikk valótlanságokat tartalmaz. Meghan Markle a barátok szerint egyből kiakadt, amikor meglátta, hogyan védelmezi a palota Katalint, mivel annak idején ő nem kapott ekkora támogatást, pedig őt is sokszor bántotta a sajtó.

Állítólag Harry is sokszor kérte, hogy vizsgálják meg a lapokkal kötött együttműködéseiket, de a könyörgése mindig süket fülekre talált, ám most, hogy Katalint próbálták lejáratni, egyből léptek. Meghan úgy érzi, ez sokatmondó. Az ismerős azt is hozzátette, a közömbösség, amit Meghan szenvedései iránt tanúsítottak is közrejátszott abban, hogy kiléptek a királyi családból - írja a The Sun.