Amikor a szex sírással ér véget – Hidd el, teljesen normális!

Képzeld el, hogy egy gyengéd, intim, vagy épp vad és szenvedélyes együttlét után hirtelen könnyek szöknek a szemedbe. Nem azért, mert rossz volt a szex, épp ellenkezőleg. De mégis ott van az a furcsa, megmagyarázhatatlan szomorúság, az üresség, vagy a zaklatottság érzése. Ha ez veled is megtörtént már, ne ijedj meg: nem vagy „túlérzékeny”, és pláne nem vagy egyedül.

A szex utáni sírás gyakoribb, ha egy igazán érzelmes együttlétet élsz át

A szex utáni sírás okai

A jelenséget posztkoitális diszfóriának (PCD) hívják, és meglepően sok nő, valamint férfi tapasztalja meg élete során legalább egyszer. A szó valójában az együttlét utáni „lehangoltságot”, sőt akár szorongást vagy sírást takarja, amit az orgazmus utáni hormonális változások váltanak ki. Amikor szeretkezünk, a testünk boldogsághormonokkal árasztja el magát - az oxitocin, dopamin és endorfin mind a gyönyör, a kötődés és a jó közérzet forrásai. Az aktus után viszont ezek szintje hirtelen lecsökkenhet, amit a test egyfajta érzelmi „zuhanásként” él meg.

Lehet hogy az arcodon épp hogy legördül pár könnycsepp, vagy hangos zokogásban törsz ki, de az is előfordulhat, hogy csupán pár másodperces teljes kiüresedést tapasztalsz - és mindegyik teljesen rendben van!

Különösen igaz ez akkor, ha a szex nagyon intenzív érzelmi töltettel járt – például ha egy régóta várt újratalálkozásról van szó, ha különösen mély kötődés van a felek között, vagy ha valaki éppen egy nehezebb időszakon megy keresztül, és a szex egyfajta érzelmi „kilégzés” volt. Ilyenkor a könnyek a feszültség levezetői is lehetnek, ez pedig teljesen természetes.

Fontos azonban kiemelni, hogy nem minden szex utáni sírás fakad "hormon-szomorúságból". Vannak, akik egészen egyszerűen a boldogságtól sírnak, mert annyira bensőséges, annyira gyönyörű volt az együttlét, hogy a test egyszerűen így reagál. Az orgazmus során aktiválódó idegpályák szorosan összekapcsolódnak az agy érzelemszabályozó központjaival, így nem csoda, ha az öröm könnyekkel keveredik.

Nem ciki – Se neked, se neki!

A gond csak az, hogy erről a jelenségről kevesen beszélnek. A nők sokszor szégyellik bevallani, hogy sírni kezdtek a szex után, hiszen a társadalmi elvárás az, hogy ilyenkor boldognak, elégedettnek, mosolygósnak kell lenniük. A férfiak pedig gyakran értetlenül állnak a helyzet előtt, főleg, ha nem kaptak visszajelzést arról, hogy ez teljesen normális. Pedig ez a tabutéma nagyon is megérdemli, hogy beszéljünk róla. Nemcsak azért, hogy jobban megértsük saját testünket és reakcióinkat, hanem azért is, hogy a párkapcsolatokban is több elfogadás és empátia legyen. Hiszen a szex nem csak testi élmény, egy mély, érzelmi folyamat is, amelynek a könnyek ugyanúgy részei lehetnek, mint a sóhajok és a mosolyok.