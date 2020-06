Pokorny Lia élvezte a kényszerpihenőt, ugyanis sokkal több időt tölthetett a családjával.

„Volt időm pihenni, úgy igazán. Amikor minden lecsendesedett és rám szakadt a csend, akkor jöttem rá, hogy mennyire abnormális volt az, ami előtte volt.Nagyon örültem, hogy együtt voltunk a családdal, hogy ott voltunk egymásnak a fiammal. Ahogy annak is, hogy megtörtént egyfajta kapcsolódás is az emberek között" -mesélte Lia, majd azt is hozzátette, hogy asztmásként a veszélyesztetettek közé tartozik és többször gondolkodott azon, hogy mi lesz, ha ő is elkapja a koronavírust.