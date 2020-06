Motiváljátok egymástUgye Te is jártál már úgy, hogy eltervezted, hogy délután elmész edzeni, de ahogy közeledett az időpont, egyre kevésbé volt kedved hozzá, és végül ellógtad az aznapi edzést? Ha mással jársz sportolni, ezt nehezebben teszed meg, mert a másik számít rád. Ha mégis elbizonytalanodnál, a párod rábeszélhet a mozgásra, és ez fordítva is igaz. Ha pedig elkezditek élvezni a közös programot, nem is fog eszetekbe jutni elcsalni a sportot. De motiváció alatt érthető az is, hogy az edzés közben valaki bíztat, hogy tarts ki, illetve akár még versenyezhettek is, ezzel egy kis játékot is csempésztek az új közös hobbiba.

Együtt lehettekA sport remek alkalom arra, hogy minőségi időt töltsetek egymással. Hiába éltek együtt, sokszor így is nehéz összehangolni a napi teendők mellett a közös programokat. Ha már úgyis mindketten el szoktatok járni sportolni, miért ne tölthetnétek ezt az időt is a másikkal.

Megerősíti a kapcsolatotokatMég több együtt töltött idő, közös küzdelem a célért, egy új érdeklődés – ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy még inkább összehangolódjatok. Ezen kívül új élményekkel gazdagodhattok, megoszthatjátok a tapasztalataitokat, lesz egy új témátok. Ezek csakis pozitív hatással lehetnek a kapcsolatotokra.

Levezetitek a feszültségetMindenkinek ismerős a szituáció, amikor a párok egy nehéz nap után egymáson vezetik le a feszültséget. Igazából nem feltétlen a másikkal van problémátok, de ez mégis károkat tud okozni a kapcsolatotokban. Ha rendszeresen eljártok edzeni, hidd el, ez sokkal ritkábban fog előfordulni, hiszen köztudottan a mozgás remek stresszoldó, és ha mindketten kiadtátok a gőzt, máshogy fogtok utána egymás felé közeledni.

Közös örömA mozgás ugyebár rengeteg endorfint termel, ami az örömérzetért felelős. A közös sport végén együtt élhetitek meg ezt az eufóriát, így az este további része is jobb hangulatban telhet, mint amikor munka után csak fáradtan és feszülten a kanapéra dőltük.

Párban szépHa úgy döntötök, belevágtok a közös sportolásba, lehetőségetek lesz olyan mozgásformákat is kipróbálni, amelyek csak párban végezhetőek. Lehet szó teniszről, squashról, tollasról de sok olyan erősítő gyakorlat is van, amelyet kifejezetten párral lehet csak elvégezni. Közösen sokkal izgalmasabb, mint egyedül, mert megvan a játék és a versenyzés öröme is. Ezenkívül ilyenkor még inkább fejlődhet a mozgáskoordinációtok, mert nem csak magatokra, hanem a másikra is oda kell figyelni