Épphogy felocsúdtunk a karantén után, máris itt a nyár, hamarosan beüt a kánikula is. Csak kapkodjuk a fejünket, hogy mit vegyünk fel, mivel kellene felújítani a ruhatárunkat. Egy biztos, szandálra vagy papucsra mindenképp szükségünk lesz. Így itt az ideje, hogy beszerezed az idei nyári cipellőidet. A 2020-as szandáltrendben hódít az elegancia, a nőiesség, de ne aggódj, a kényelem is helyet kap. Nézd meg, mi lesz az idei divat!

Espadrilles

A fonott, természetes anyagú (háncs, szalma, spárga) talpat viselő lábbeli már néhány éve berobbant a divatba. Idén ismét hatalmas trend lett! A legjobb benne, hogy lehet lapos, kényelmes verziót is találni belőle, amit minden nap viselhetsz munkába vagy városban rohangáláshoz, de egészen magas talpú, sikkes darabot is választhatsz.

Szögletes orr

Ez a fazon a 2000-es évek elején hódított igazán. A szandálok és papucsok esetében kifejezetten stílusosak a szögletes orrú darabok. Ráadásul extra kényelmesek, hiszen nem nyomják össze a lábujjakat. Ugye már Te is régóta vágytál egy ilyen fazonra?

Fűzők

A lábszáron körbefutó fűzők kétségkívül a legszexibb darabok lesznek 2020 nyarán. Ez a fazon mindig is extra dögös lábakat varázsolt a viselőjének, akár bőrrel, selyemszalaggal vagy bármilyen anyaggal csavard is körbe. Ráadásul, ha elég bevállalós vagy, idén azzal bolondíthatod meg ezt a fazont, hogy bőszárú nadrágra tekered fel a fűzőket, a legnagyobb divatházak ugyanis így mutatták be ezt a trendet.

Mule papucs

Ha nem szereted a lábujjaidat mutogatni, akkor van egy jó hírünk: idén is nagy divat az elől zárt mule papucs. A fazonban a legjobb, hogy egyszerre papucs és elegáns lábbeli. Így elég csak gyorsan belebújnod, és máris sikkes megjelenésed lesz szinte bármilyen ruhával.

Platform

Valaki ki nem állhatja, valaki imádja a holdjárókat idéző cipőket, de a platform visszatért, és marad is a divatban egyelőre. Ez jó hír azoknak, akik szeretik a kényelmet és a magassarkút is, mert nekik a platform cipőkkel a kettő ötvözhető.

Bokapánt

Olyan szandálok lepték el idén az üzleteket, amelyeket a bokánál kell összecsatolni, ráadásul valamilyen csillogó, feltűnő díszítéssel megspékelve, olyan hatást kölcsönözve, mintha bokaláncot viselnél. Ha imádtad ezt az ékszert, akkor az ilyen darabokat Neked találták ki!

Mary Jane

Nagy visszatérő a '90-es évekből az úgynevezett Mary Jane fazon, 2020-ban még mindig trendi lesz ez a stílus. A cuki, pántos magassarkúk igazán nőiesek, de mégis kényelmesek, hiszen vastag a sarkuk, és a pánt jól tartja a bokát. Tökéletes választás egy lenge nyári ruhához, ha pedig nadrághoz veszed fel, rögtön elegánssá varázsolja az egész szettedet.