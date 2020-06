Az utóbbi napokban egyre nehezebben tudja a megfelelő élelmet biztosítani a Gemencen fészkelő közel 40 feketególya-pár a fiókáknak. Az aszályos tavasz, a dunai árvíz hiánya Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdejében nehéz helyzetbe hozta a madárvilágot.



"A Gemenc Zrt. számára a tudományos kutatás és a természetvédelem szabályai az irányadók, ezért mindenképpen betartja a be nem avatkozás elvét. Most sem tesz kivételt, hiszen nemcsak a bekamerázott fészekben lehetnek válságos helyzetben a fiókák, hanem Gemencen mindenhol. Az előző években többször is szomorú és fájdalmas események történtek a bekamerázott gemenci feketególya-fészekben. Mindezek az erdészeket, az ornitológusokat, a természetvédelmi szakembereket és az érdeklődőket is lelkileg megérinthették. Érthető módon ez a belső feszültség arra késztet, hogy azonnali mentőakció során nyújtsunk segítséget a fokozottan védett madaraknak" - írja a a gemenci Ökoturisztikai Központ.