A csinos műsorvezető várandósan is kirobbanó formában van, és áldott állapotban sem hajlandó lemondani a sportról. Úgy véli, hogy azért, mert valaki kismama még nem kell felhagyni a testmozgással, pláne ha előtte valaki rendszeresen edzett.

Közösségi oldalán pedig hosszasan kifejtette véleményét a terhesség alatti edzésről:

„Sport a terhesség alatt⁉️ Igen‼️ Sokan szoktak aggódni, hogy lehet-e folytatni a rendszeres mozgást a várandósság idején, és ha igen mit, mennyit szabad csinálni?! A legfontosabb, hogy minden esetben konzultálj az orvosoddal! Minden, amit most írok rám vonatkozik, a saját tapasztalatom és nem szentírás, csak egy kis kedvcsináló! Ne most akarj maratont futni és magaddal szembe se állíts elvárhatatlan kihívásokat! Inkább könnyebb, kardio jellegű mozgásformát válassz. Én pl. rászoktam a biciklizésre, láthattátok is sztoriban. Persze ezt is csak óvatosan, és addig lehet űzni, amíg a pocakosnak nem kényelmetlen. Szokták még mondani a hosszú sétát és a mama jógát is. A Szex és New York óta tudjuk, hogy Charlotte még futni is elment, de erről tényleg beszélj a dokiddal!"