De mi az a laterális gondolkodás?Edward de Bono neve elválaszthatatlanul összeforrt a gondolkodás fogalmával. De Bonótól származik a laterális gondolkodás fogalma, melyet a The Use Lateral Thinking (a laterális gondolkodás használata) című könyvében vezette be. Tulajdonképpen a kreativitásról van szó, olyan információfeldolgozásról, mely hatékonyabb eredményt hoz. Mi a humor? Kérdezi Bono, mint a meglévő mintákat hirtelen, váratlan átstrukturálása? A laterális gondolkodás a vertikális gondolkodás ellentéte. De Bono szavaival élve.

„A vertikális gondolkodás arra jó, hogy ássunk egy mély gödröt, a laterális meg arra, hogy ássunk egy másikat.

Hogyan fejlesszük a kreativitásunkat?

Választási lehetőségek kidolgozása – jobb megoldáshoz jutunk, ha több lehetőség közül választunk. Kételkedés az erőfeszítésben – sok mindent adottnak kell tekinteni ahhoz, hogy elláthassuk feladatainkat, de ha soha semmit nem kérdőjelezünk meg, gondolkodásunk sematikus marad. Egy-egy probléma megoldására dolgozzunk ki meghatározott számú javaslatot. Sokszor a legutolsó bizonyul a leghasznosabbnak. Analógiák – próbáljuk meg felderíteni, miben hasonlít egy bizonyos helyzet egy látszólag másmilyen helyzethez. Fordított gondolkodás – fordítsunk a dolgokon, nézzük meg a másik oldalról.

Ragyogó, mégis nyilvánvaló ötletek rejlenek elménkben, és arra várnak, hogy kihasználjuk őket, de nem elég tudatában lenni a kreatív gondolkodás létezésének, gyakorolni is kell azt. Az új gondolatoknak pedig rendszerint meg kell küzdeniük a régiekkel ahhoz, hogy rögzülhessenek. A laterális gondolkodás gyakorlása által pedig képesek leszünk átstrukturálni gondolkodási mintáinkat, és kiiktatjuk gondolkodásunkból a rögzített, sztereotip útvonalakat.

Forrás: Edward de Bono - Lateral Thinking