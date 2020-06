A pszichológia meglepő módon hosszú éveken át elhanyagolta a boldogság kutatását. Először Martin Seligman szerzett nagy érdemeket abban, hogy ez a téma komoly vizsgálódás és megfigyelések tárgyává válhatott, pozitív pszichológiája tudományos eszközökkel tárja fel a mentális jólét meglepő receptjeit. A boldogságkutatás másik meghatározó alakja, Daniel Gilbert, a Harvard Collage professzora, aki azt hangsúlyozza, hogy bár az ember az egyetlen olyan állatfaj, amelyik a jövőbe lát, mégis gyakorta tévesen ítéljük meg, hogy mitől lehetünk boldogok.

Elsősorban nem azokban dolgokban tévedünk, amelyekről úgy képzeljük, hogy bekövetkeznek. Amint az számos pszichológiai vizsgálat bebizonyította, az emberi elme nem olyan jó felépítésű, hogy észrevegye a hiányokat. Agyunk azonban olyan ragyogó trükkökkel állítja be az értelmezéseinket tényeknek, hogy kétkedés nélkül elfogadjuk, amit súg nekünk.

Gilbert mindenekelőtt azt állítja, hogy a boldogság szubjektív. Beszámol például két sziámi ikerről, Loriról és Rebáról, akik a fejüknél összenőve születtek, ráadásul érhálózatuk és agyszövetük nem teljesen különült el. Ennek ellenére mindketten a maguk életét élik, és mindketten azt mondják, hogy felhőtlenül boldogok. Ezt hallván a legtöbb ember arra gondol, hogy ez a két gyermek aligha tudja mi a boldogság. Hasonlóképpen azt is túlbecsüljük, hogy milyen rossz lenne, ha megvakulnánk; a vakok azonban élik az életüket, képesek a legtöbb tevékenységre, amelyre a látók, s éppoly boldogok és elégedettek lehetnek, mint bárki más. Minden, ami boldoggá tehet minket, árnyalja a boldogságról alkotott elképzeléseinket.

A szerelmesek el sem tudják képzelni, hogy 10 év múlva másképp fognak érezni egymás iránt, ahogy egy anya sem gondol arra, hogy valaha is visszamegy dolgozni, amikor épp az újszülöttjét dédelgeti. Hogy milyen eseményeket képzelünk el, az szabja meg, hogy mit érzünk most. De honnan is tudhatnánk, hogy mitől leszünk boldogok 20 év múlva? Röviden összefoglalva, az emberi agy úgy van felépítve, hogy el tudja képzelni a jövőt, de nem tökéletesen. Így eshet meg az is, hogy egész életünket vagyonunk gyarapításával töltjük, és csak a végén jövünk rá, hogy nem érte meg.

Forrás: Daniel Gilbert - Stumbling on Happiness (A meglelt boldogság)