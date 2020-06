Shane Tusup nemrég megmutatta a világnak, ki az új szerelme - sőt, közös videót is posztolt arról, ahogy együtt edzenek. Ám most kiderült, hogy a híres edző életébe nem csak új szerelem, hanem új kihívás is érkezett az elmúlt időszakban.

Miután Hosszú Katinkát nem edzette tovább, elárulta: szívesen kipróbálná magát egy focicsapat edzőjeként is, és a hírek szerint már foglalkozik is egy labdarúgóval.

Bogdán Ádám hússzoros válogatott kapus, aki a skót Hibernianban játszik. Itthon készül a következő megmérettetésre - és mint kiderült, Tusup az edzője.

"Tusupot azonnal felismertem, de a srác is rendkívül ismerős volt, akivel foglalkozott. Hamar rájöttem, hogy Bogdán Ádám az. Nekem úgy tűnt, hogy Shane amolyan személyi edzőként magyaráz a kapusnak" - mondta egy férfi a Blikknek, aki ugyanabba a terembe jár, ahova ők.