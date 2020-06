Úgy tűnik, csak Gombos Edinán múlik, hogy lesz-e a harmadik baba a mágus, Marcus szerint, aki belenézett a család jövőjébe. Azt mondja, a pár között olyan erős a kötelék, hogy nem valószínű, hogy valaha is szétmennek. A nehéz időszakokban is kitartottak egymás mellett, most viszont már élvezik a békés, nyugodt életet. Éppen ezért akár jöhetne is a harmadik baba, de ez csakis Edinán múlik.

A mágus költözést is lát a család életében a közeljövőben, valószínűleg elhagyják Amerikát. Az is elképzelhető, hogy Magyarországra jönnének vissza, ám ez kisebb vitát okozhat kettőjük között, mert Edina nem igazán szeretne visszatérni hazájába, és eredeti szakmájához – írta a Blikk Rúzs.