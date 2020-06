„Heti három napot van velem a fiam, de miután dolgoznom is kell, segítségre van szükségem. A szüleimre és egy bébiszitterre tudok számítani. Apaként egy ilyen kicsi gyerekre nehéz 24 órában vigyázni, hisz ebben az életszakaszban inkább gyerekfelügyeletről van szó, mint gyereknevelésről" – meséli a holnap megjelenő HOT!-ban a sármos édesapa, aki azt is hozzáteszi, hogy korábban a kisfiával csajozott, ám ez ma már nem aktuális az esetében.

„Pár hónapja találkozgatok a Miss Europe Continental Hungary szépségverseny egykori indulójával, Kis Viviennel. Jól érezzük magunkat együtt, majd kiderül, mi lesz belőle. Belátom, hogy megváltoztam; muszáj volt, és amúgy is meg akartam" – árulja el Fecsó, aki a lapban beszámol arról is, hogy milyen segítsége van az utazásokon, ahogy abba is betekintést enged, hogy az üzleti ügyeit hogyan intézi Edward mellett.