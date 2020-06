Ma reggel elvittem Pannit futni az esőbe. Nem pici Pannimat, hanem Epres Pannit, ezt a kívül-belül gyönyörű nőt, akinek ma meghalt a férje, a 48 éves Benedek Tibor. Ekörül időztem gondolatban. A férje elment, ő marad, az élet is marad. Mit fog csinálni, hogy fogja feldolgozni ezt, mi lesz a gyerekekkel. Miért ily fiatalon megy el az egyik, miért ily fiatalon marad így a másik. Nincsenek válaszok, a halál körül szerintem csak kérdések vannak, meg sok érzelem: fájdalom, félelem, s néha düh is.Gyomron ütött a hír, a fájdalmat éreztem. Mi fájt pontosan? A Kaszás Halál kiszámíthatatlansága. Igen, az is. De valójában Pannival éreztem együtt, egy pillanat alatt kerültem vele szimbiózisba. Olvastam nemrég a selfie-fotós Elle címlaphoz tartozó interjújában arról, hogy milyen optimista, erős, és minden mondatából az árad, hogy mennyire szereti a közös építményüket: a családot, a gyerekeket. Tavaly nyáron a Stari gradi kompra hajtottunk fel épp, amikor kaptam egy e-mailt egy 52 éves férfibarátomtól. Rák. Kitört belőlem a zokogás, a párom karjaiban néztem a kompról a vizet, könnyem a tengerbe hullott. Picsába, te nem halhatsz meg! - mondtam a barátomnak a telefonba. Nem is fogok, mondta ő, és amikor 9 hónappal később, jópár kemó után egészséges és negatív leleteket hozott a világra, akkor is zokogtam. Nagyon szeretem, szeretjük ezt a barátomat. A sírás arról is szólt, hogy egy ekkora kaliber nem mehet csak úgy el, meg mindegy is, hogy mekkora kaliber, barátom, kötődöm hozzá, nem veszíthetem, veszíthetjük el, az fáj, a gondolata is fáj.De ezek a sírások másról is szóltak.Az én párom ötven. Megittasulva saját erejétől, rendületlenül dolgozik, kifelé es befelé, nagy erőkkel formálja át magát, a világot. Tartja, megtartja, részben eltartja a körülötte lévőket, termel, ön-kizsákmányol. Persze erős. Vezető. És megold mindent. Egyre jobban tud kérni is, együtt, egymástól is tanuljuk ezt.Mégis, e történetek elérnek hozzám, fájdalom és logikátlan féltés formájában.Könnyű együttéreznem Pannival, könnyű ezt a fájdalmat és féltést meglelnem magamban. Hatékony negyvenesek, ötvenesek. Szeressétek, tiszteljétek, ismerjétek magatokat. Ez tán csorbítja a kasza élét... - írta Palya Bea.