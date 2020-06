A 32 éves plus size modell egy szívmelengetően aranyos családi fotót posztolt az Instagram-oldalán. Szerelmével, Justin Ervinnel 2010 ótá házasok, és két gyermekük is született. Ashley régebben azt is elárulta, egy templomban találkoztak először a férjével, ahol egymás mellé ültek és azonnal szimpatikusnak találták a másikat.

Te vagy a legjobb apa akit ismerek, örökké szeretlek -írta Ashley a képhez.