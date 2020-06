A Bors információi szerint a Benedek család régi ismerősei közül többen próbálják támogatni Pannit, hiszen szeretnék levenni az özvegy válláról a terhek egy részét. A temetéssel kapcsolatban már szárnyra kaptak olyan hírek: hogy a nyilvános búcsúztatót követően a temetés szűk családi körben fog zajlani. Tibor régi jó barátja, Kemény Dénes, a magyar vízilabda-válogatott egykori szövetségi kapitánya is szívesen segítene, ám nem akar tolakodó lenni.

„Feleségem és én is jó viszonyban voltunk Epres Pannival, a gyerekek is szívesen találkoztak, de Tibi betegségének a kialakulása óta én nem zavartam őt. Most is azt gondolom, hogy ha Panninak szüksége lesz bármire, akkor ő megtalál, nagyon szívesen segítek, de én ezt most nem kezdeményezhetem, mert az nem lenne helyes" - nyilatkozta Kemény Dénes.