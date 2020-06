Wolf Kati tavaly augusztusban jelentette be, hogy férjével 20 év után elválnak útjaik. Az énekesnő akkor azt is elárulta, jó viszonyban maradtak gyermekei apjával, és rugalmasan szervezik az életüket. Azóta kiderült, hogy Wolf Kati szakember segítségét is kérte a válás feldolgozásához, most pedig arról nyilatkozott a Story magazinnak, milyen szabályok szerint randizik kétgyermekes anyukaként.

Elmondta, az újrakezdés 45 évesen két gyermekkel nem könnyű, és nem is olyan kompromisszumkész, mint amilyen volt. "Azt viszont tisztán látom, hogy mire vágyom, és mire nem" - árulta el. A lányai pedig mindenről tudnak. A gyerekeknek elmondom, ha kialakulóban van egy új kapcsolat" - mondta, mivel szeretné, ha tőle hallanák, hogy van valaki az életében, hiszen ez őket is érinti. "El sem tudnám titkolni előlük a 'híreket', a lányaimnak kiváló a 'radarja', hihetetlen érzékkel kérdeznek arról, hogy éppen ismerkedem-e. De csak olyan férfit mutatnék be nekik, akivel komoly a dolog" - mondta.