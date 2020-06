Az ablakon repült be a szikrázó rakéta a New-York-i család otthonába, és az éppen alvó hároméves kisfiú felett robbant fel, aki súlyosan megsérült.

„A tűzijátékok az ablakunk előtt cikáztak, amikor egyik berepült a fiam szobájába. Szinte mindent tönkretett, ami odabent volt, még Adiel kedvenc játékmacija is megégett" – mondta az édesapa a People Magazinnak.

A gyereknek a feje és a karja is megsérült, azóta is ápolásra szorul. A család a rendőrséghez fordult, azt gyanítják, hogy egy betiltott típusú tűzijáték repült be az ablakon, amit éppen azért vontak be, mert kiszámíthatatlan az útvonala.

New York polgármestere, Bill de Blasio is felszólalt az ügyben, és kérte a rendőrséget, hogy keményen lépjenek fel az illegális pirotechnikai eszközöket árulók és használók ellen.