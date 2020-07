A sárgabarackot szinte mindenki szereti, sokan a nyári gyümölcsök királynőjének is tartják, mert lédús és édes is egyszerre, ráadásul a legfinomabb és legszéleskörűbben felhasználható lekvár is ebből készül. Persze a legjobb, ha akkor eszed, amikor az idénye van , hiszen egy szuperegészséges gyümölcsről van szó, ami szerencsére Magyarországon is megterem.

Nézzük, miért érdemes hetente többször is fogyasztani ebből a gyümölcsből!

Hidratál és méregtelenít

A sárgabaracknak rendkívül magas a víztartalma miatt, így hozzájárul a testünk hidratálásához és méregtelenítéséhez is. Ráadásul fogyókúrás csemegének is kiváló, 10 dekában összesen 50 kalória van. Ha inzulinrezisztens vagy cukorbeteg vagy, akkor semmiképp ne reggel fogyaszd, de délutáni köztes étkezésnek kiváló lehet.

Javítja az emésztést

A rostok nagyon fontosak a bélrendszerünk egészségének megőrzésében. Általuk megelőzheted a székrekedést, de a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását is csökkentheted. Így, a sárgabarack rosttartalma újabb ok arra, hogy beillesszük étrendünkbe.

Magas C-vitamin-tartalom

A sárgabaracknak, több más nyári gyümölcshöz hasonlóan magas a C-vitamin-tartalma, amely természetes antioxidáns. Így a fogyasztása hozzájárul az immunrendszer egészségéhez és a bőr öregedését is késlelteti.

Bővelkedik béta-karotinban is

A sárgabarack az A-vitaminját a béta-karotint tartalmazza. 10-15 deka már fedezi a napi A-vitamin-szükségletünket. Ha szervezetünk jól el van látva A-vitaminnal, az jó hatással van a fogainkra és a csontjainkra is, de ez a szemünk egészségének is az egyik őre, és a májunknak is segít méregteleníteni.

A sárgabarackot a legjobb, ha frissen fogyasztod, de ha télen is szeretnéd visszaidézni a nyár ízeit, érdemes néhány üveg lekvárt is készítened belőle.Smoothie-nak is kiváló, de belekeverheted zabkásába is és süteményeknek is kiváló kiegészítője lehet.