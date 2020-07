Robbie Williams és felesége, Ayda Field azért utaztak annak idején Haitire, hogy segítsenek a földrengés károsultjain. Az énekes azonban csak nemrég számolt be arról, mi történt velük a nyaralás alatt. Elmondása szerint, őt és feleségét is megfenyegették a helyi bűnözők, csak a szerencsén múlt, hogy nem fejezték le őket - írja a Ripost.

„Visszatekintve nagyon ijesztő volt a helyzet, már az utcára se mertünk kimenni. A feleségemet és engem is komoly fenyegetések értek, le akartak minket fejezni"