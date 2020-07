Ahogy arról írtunk, Madeleine McCann eltűnése kapcsán már számtalan hír és pletyka felröppent, mind az állítólagos gyilkosról, rendőrökről, az önkéntes segítőkről, sőt, még a szülők is gyanúsítottak lettek a kislány meggyilkolásával, ám senkire nem sikerült semmit rábizonyítani.

A 2007-ben eltűnt 3 éves kislány elrablójáról pedig újabb szörnyű információk láttak napvilágot, ellentétben azzal, amit alig pár napja az ügyvédje állított Christian Bruecknerről, miszerint a férfi egy kifejezetten szimpatikus, jó benyomást keltő ember, akiről a legkevésbé sem feltételezi, hogy olyan szörnyűségeket tett volna, mint amikkel vádolják.

Ám a legfrissebb hírek szerint magamutogató szatír is volt, akit 2017-ben le is tartóztattak, ugyanis egy játszótéren letolta a farmerját, és mutogatta négy kisgyereknek a nemi szervét - számolta be a DailyRecord.

Az egyik gyermek anyukája azt nyilatkozta, hogy beleégett az elméjébe, ahogy a férfi kellette magát, és közben teljesen nyugtatóan beszélt a gyerekéhez.