A fokozott szőrnövésnek több oka lehet, ám súlyosabb esetekben a kivizsgálás rendkívül fontos, hiszen számos hormonális betegség állhat a jelenség mögött. Nőknél a fokozott szőrnövekedésről azaz hirzutizmusról akkor beszélünk, ha azon testrészeken erősödik meg szőrzet, mely leginkább csak a férfiakra jellemző- például bajusz, szakáll, has, mellkas, ha esetleg a karokon és lábakon is feltűnő erősödést tapasztalunk, abban az esetben is erről lehet szó.

Mi miatt alakul ki mindez? Két fajta magyarázat lehet rá: a férfi hormon szintjének hirtelen emelkedése a vérben, valamint a hormonok iránti érzékenység fokozódása - magyarázta Dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont belgyógyásza, endokrinológus, klinikai farmakológus a NapiDoktor.hu-n

Ennél súlyosabb eset, amikor az egész testen jelentkeznek a tünetek. Ezt hipertrichózisnak nevezik. Azt azonban fontos megemlíteni, hogy ilyenkor is hormonális eredetű problémáról beszélünk. Ám amíg a hirzutizmusban a nőkben a normális körülmények között kis mennyiségben termelődő férfihormonok túlműködése figyelhető meg, a hipertrichózisban más hormonális szervek (pl. pajzsmirigy) kóros működése is felelős lehet a problémáért.

Természetesen a háttérben megbújhatnak a genetika is. Léteznek olyan népcsoportok, ahol ez túlzott szőrnövekedés sokkal jellemzőbb. Ritkább esetekben néhány betegség is okozhatja, mint például a PCOS (policisztás ovárium szindróma), a menstruációs hormonális zavarok, a mellékvesék túlműködése és daganatai, a kóros elhízás és az ezzel sokszor együttjáró magas inzulinszint, a petefészek egyes daganatai és a pajzsmirigy különféle betegségei. Sőt, egyeseknél néhány gyógyszer is előidézheti, ilyenkor furcsa módon egyes területeken (pl. hajas fejbőrön) a szőrzet ritkulása és kopaszodás is bekövetkezhet.